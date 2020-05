Die Polizei leitete Verfahren gegen den Fahrer und den Halter ein. Symbolfoto: dpa

Landkreis Oldenburg. Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn fiel am Samstag um 20.20 Uhr auf der A 28 ein Auto-Anhänger-Gespann auf, bei dem die hinteren Stoßdämpfer des Zugfahrzeuges so stark durchgedrückt waren, dass die Hinterreifen beinahe in den Radkästen schleiften.