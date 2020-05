Ungewöhnliche Charakterköpfe in der Galerie am Stall zu bestaunen CC-Editor öffnen

Künstlerische "Charakterköpfe" sind bis zum 7. Juni in der Galerie am Stall in Hude zu sehen.

Galerie am Stall

Hude. „Charakterköpfe“ sind seit dem heutigen Sonntag in der Galerie am Stall in Hude, Am Ebenesch 4, zu besichtigen: Unter diesem Titel beginnt die neue Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerinnen Katharina Gerold aus Berlin und Nanja Heid aus Bremen.