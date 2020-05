Aus Grünlandflächen am Bökenbusch könnte Bauland werden CC-Editor öffnen

Ortsbesichtigung ganz coronakonform: Am Bökenbusch in Elmeloh könnte ein Baugebiet entstehen.

Gemeinde Ganderkesee/Tim Kettler

Elmeloh. Politik, Verwaltung und Bürgervertreter haben die Grünlandflächen am Bökenbusch in Elmeloh in Augenschein genommen. Die Idee einer Bebauung kann erst umgesetzt werden, wenn naturschutzrechtliche Fragen geklärt sind.