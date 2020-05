Ganderkesee. Neuzugang im Ganderkeseer Rathaus: Tim Kettler hat Anfang Mai seine Arbeit als Stadtplaner/Raumplaner im Fachbereich Gemeindeentwicklung aufgenommen.

