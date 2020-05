Keine Corona-Infektionen mehr in Seniorenheim in Wildeshausen CC-Editor öffnen

Die Wildeshauser Altenheimbewohner, die vorübergehend im Gästehaus des Berufsförderungswerks in Bookholzberg untergebracht waren, sind zurück im Seniorenheim. (Archivfoto)

Günther Richter

Wildeshausen. Nach mehr als vier Wochen in einer Notunterkunft in Bookholzberg sind acht Frauen und Männer zurück in ihr Seniorenheim nach Wildeshausen gebracht worden.