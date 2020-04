„Völlig irritierend“: Derzeit herrscht weitestgehend Leere und Stille in den Kindertagesstätten. Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa

Ganderkesee/Delmenhorst. Gähnende Leere herrscht derzeit in den Kindertagesstätten, bis auf eine Notbetreuung herrscht Stillstand. So gehen die Einrichtungen in Ganderkesee und Delmenhorst mit der Ausnahmesituation um.