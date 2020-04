Ganderkesee. Während sich alle Kinos im behördlich verordneten Ruhemodus befinden, dürfen aus dem eigenen Wagen heraus durchaus noch Filme geschaut werden – demnächst wohl auch in Hatten im Kreis Oldenburg. Möglich machen will das Eventveranstalter und Musiker Jan Meiners („Housedestroyer“).

