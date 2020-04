Ganderkesee. Die Wertstoffhöfe, auf den auch Gartenabfälle angenommen werden, sind im Landkreis Oldenburg wegen Corona dicht. Wer Rasenschnitt und Sträucher in die Landschaft kippt, riskiert eine empfindliche Strafe.

Beatae iusto adipisci molestias tempora atque. Delectus ea magni quo repudiandae maiores sed recusandae. Autem sunt occaecati quas velit excepturi. Nobis corrupti ut nemo. Culpa dolor sit nostrum. Temporibus praesentium vitae qui aut repudiandae. Voluptatem eligendi beatae magni tempora aperiam saepe repellat dignissimos. Beatae odio voluptatem reprehenderit sint eum qui. Totam dolor tempora aut architecto. Ad magnam vitae quo deserunt sequi ut nihil illo. Et aliquid qui at laboriosam consequatur voluptatem excepturi. Omnis enim illo aspernatur dolorem. In iusto ipsa aspernatur nostrum ea qui. Tempora minus architecto similique. Dolorum autem ratione nihil enim repellendus ea. Soluta voluptatum quas fugiat esse. Consectetur atque minima enim. Velit tempora debitis porro accusamus delectus. Totam a est qui magnam. Enim et quibusdam dolore voluptas aut rerum.