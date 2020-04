Baugebiet am Heuweg in Heide noch nicht zu den Akten gelegt CC-Editor öffnen

Die Bürgerinitiative Heide-Schönemoor kann sich südlich des Heuwegs einen Bürgerpark besser vorstellen als ein Baugebiet. Die Gemeinde plant dagegen anders. Archivfoto: Reiner Haase

Ganderkesee. In Sachen Bauland scheint es in der Gemeinde Ganderkesee derzeit eher etwas ruhig zu sein - aber es tut sich was in den Bereichen Schierbrok und Heide.