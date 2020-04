Großenkneten. Ein 58-jähriger Wildeshauser wurde am Montag bei einem Unfall in Großenkneten schwer verletzt. Der Wildeshauser ist gegen 11.50 Uhr auf der Sager Straße mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei berichtet.

