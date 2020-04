Sonntagsausflug mit Zwischenstopp: Benedict Isenberg, Denise Rowald, Kai Dümer und Lena Panzram (von links) freuen sich auf den Himbeertraum. Foto: Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. Rund 40 Bestellungen sind zum Saisonaufftakt im Melkhus in Kühlingen eingegangen. Auch am Karfreitag und am Ostersonntag gibt es Quark und Co. zum Mitnehmen.