Werden in der schweren Zeit kreativ: Finja und Karin Wilkens eröffnen am Sonntag trotz Corona in Kühlingen die Melkhus-Saison. Foto. Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Jetzt einen schönen Quark. Dazu einen Kaffee und ein nettes Plätzchen in der Sonne, während die Kleinen auf dem Hof herumpesen. Zum Start der Melkhus-Saison hätte sich an diesem Wochenende eigentlich dieses Bild auf dem Hof von Karin Wilkens zeigen sollen. In Zeiten coronabedingter Einschränkungen aber wird es ruhig bleiben um das markante grüne Häuschen mit den weißen Fenstern in Kühlingen. Ruhig – aber nicht vollkommen still.