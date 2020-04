Wildeshausen . Auf dem Nordring (B 213) in Wildeshausen ist es am Donnerstag gegen 17.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. In der Folge des Unfalls behinderten Autofahrer die Arbeiten der Rettungskräfte.

