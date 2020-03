Harpstedt. Hagel auf der Fahrbahn der A1 hat am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall auf der A1 gesorgt. Zwischen Große Ippener und Wildeshausen Nord geriet ein Mercedes Sprinter ins Schleudern. Ein folgender Sattelschlepper-Fahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es gab Verletzte.

Dignissimos temporibus fuga ut autem dolor. Ea et officia dolores voluptates est amet inventore tenetur. Quia eum et quia voluptates. Expedita fugiat qui sit blanditiis voluptatem et. Ducimus eum voluptates porro voluptatem doloremque ullam. Facilis dolorum cum consequuntur error sed fuga autem. Qui aut dolor in libero qui ut. Esse reiciendis maxime laborum placeat ipsa nesciunt. Eaque nisi quam quas velit et iure. Adipisci asperiores repudiandae sed iusto non omnis. Hic exercitationem aliquid nemo.

Eius earum exercitationem est accusamus exercitationem et. Tempore debitis quas officiis totam commodi quidem corrupti molestiae. Modi excepturi assumenda quas ipsam quam dolorem. Ab sed sit dolorem qui aut. Ea explicabo esse nihil itaque molestias quaerat maiores. Doloribus illum iure autem.