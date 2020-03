Harpstedt. Hagel auf der Fahrbahn der A1 hat am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall auf der A1 gesorgt. Zwischen Groß Ippener und Wildeshausen Nord geriet ein Mercedes Sprinter ins Schleudern. Ein folgender Sattelschlepper-Fahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es gab Verletzte. Wegen des Hagels gab es zudem weitere Unfälle.

