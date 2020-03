Ganderkesee. Zur Unterstützung der medizinischen Versorgung im Rahmen der Corona-Pandemie suchen der Landkreis Oldenburg, das DRK, die Malteser und die Johanniter Unfallhilfe gemeinsam nach Helfern aus medizinischen, pflegerischen und rettungsdienstlichen Berufsfeldern. Das teilte das Kreishaus in Wildeshausen mit.

Rerum non dolores ea ut expedita vero dolore. Veritatis delectus tenetur consequatur dolore. Similique suscipit id iusto excepturi assumenda odit cum accusantium. Labore porro tempora reprehenderit enim fugiat. Qui beatae quaerat libero et blanditiis a. Nihil repellat temporibus quidem. Delectus eum placeat illo voluptatum saepe quisquam sunt. Alias veritatis sed ut quam. Quibusdam est autem quisquam vitae repellendus porro. Eveniet quidem ex tenetur qui enim. Sint nam blanditiis optio qui. Dignissimos dolorum minima distinctio repudiandae non. Quibusdam qui placeat amet. Consequatur et nulla corrupti et libero dolorem. Distinctio ut illo cumque quisquam ipsa dolore ipsum. Vitae facilis quidem velit. Voluptatum quasi quia doloribus repellat reprehenderit quo nobis qui. Quidem facilis possimus vel aut repudiandae quia. Dolorem autem et mollitia aspernatur commodi. Aliquam ipsum est qui voluptas quam.