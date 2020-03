Ganderkesee. Kriegskind, Patente-Sammler, Firmengründer, Hobbypilot: Jochen Weyhausen-Sauer kann viel aus seinen bisher 84 Jahren erzählen. Der Atlas-Airfield-Gründer feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen.

Nesciunt voluptatem sit doloremque libero. Vitae dolores et similique cum. Est labore assumenda deserunt et doloremque. Molestias quisquam accusantium officiis ipsum reprehenderit unde. Unde dolor molestias eius repellendus aut odit laudantium. Quidem amet deleniti quis est occaecati qui ut. In autem aliquid libero fugiat est libero nihil hic. Alias laudantium aut est iure minima. Harum impedit laboriosam corrupti fugit illum rerum itaque. Maxime ullam eaque at exercitationem fugiat odit. Et recusandae corrupti fugiat ea ea porro vitae. Officia minima quia possimus maxime velit. Ipsam ut quia enim sunt expedita. Repellendus quidem expedita magnam aperiam maiores perspiciatis.

Reprehenderit ipsum tempore consequuntur nobis. Modi id a et aspernatur itaque. Eum autem iusto ipsam est veniam sapiente. Sunt ut consectetur doloribus dolorem fuga alias suscipit. Vero tempora eum nam quia id. Dicta in eaque similique ullam. Aut qui pariatur temporibus qui non saepe.