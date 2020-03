Ganderkesee. In Ganderkesee-Almsloh haben am Wochenende unbekannte Müllsünder Abfälle in die Landschaft gekippt - darunter sogar ein totes Kaninchen. Der Kreis sucht jetzt den Verursacher.

