Wildeshausen. Aufgrund der Corona-Krise und den entsprechenden Verfügungen der Bundesländer hat die Wildeshauser Schützengilde sich entschieden, das Gildefest und die damit verbundenen Feierlichkeiten zum 750-jährigen Stadtjubiläum zu Pfingsten in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

