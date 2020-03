Ein Löschversuch von überhitztem Öl hat am Mittwoch einen Küchenbrand in Wildeshausen ausgelöst. Foto: D. Müller / Feuerwehr

Wildeshausen. Der Versuch, Öl in einer Pfanne zu löschen, hat am Mittwochnachmittag in Wildeshausen genau das Gegenteil bewirkt. Hohe Flammen setzten die Küche in Brand.