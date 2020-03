Landkreis Oldenburg. Wer macht das schönste Landschaftsfoto im Oldenburger Land? Der Kreislandvolkverband lädt zu einem Fotowettbewerb ein.

"#ichliebedasoldenburgerLand" - so ist der Fotowettbewerb überschrieben, den jetzt der Kreislandvolkverband Oldenburg ins Leben gerufen hat.„Unsere Landschaft hat so viele schöne Ecken. Da ist Gelegenheit für wunderschöne Bilder in der Natur", sagt Thale Alfs, Sprecherin des Verbands. Erster Preis: ein E-Bike. Außerdem gibt es Gutscheine für Hofläden, Fahrradzubehör und Gästeführungen zu gewinnen.

Fahrradfahren und fotografieren

„In dieser schwierigen Zeit, in der viele Menschen wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona zu Hause bleiben, möchten wir zum Fahrradfahren und zum Fotografieren motivieren“, erklärt Alfs. Ab sofort und bis zum 30. Juni dieses Jahres können Landschaftsfotos eingereicht werden.Voraussetzung, um mit einem Schnappschuss mitzumachen: Das Foto muss zwingend im Landkreis Oldenburg, der Stadt Oldenburg oder der Stadt Delmenhorst aufgenommen worden sein.

Fotos auf Facebook

Und so geht's: Alle Fotos werden auf der Facebook-Seite des Kreislandvolkverbandes ohne Nennung von Namen der Verfasser aufgelistet. Die abgegebenen Likes entscheiden dann über den Sieg. „Es ist geplant, die sechs Bilder mit den meisten Likes bei den Landtagen Nord in Wüsting zur Endabstimmung auszustellen. Sollte dies aufgrund der Corona-Krise nicht möglich sein, werden wir den Gewinner über Facebook ermitteln“, erklärt Alfs weiter. Später sollen die schönsten Fotos aus dem Oldenburger Land im Grünen Zentrum in Huntlosen ausgestellt werden.

Erste Bilder schon eingereicht

Die ersten Bilder sind bereits eingereicht worden. Sie zeigen Vögel, Sonnenaufgänge und vereiste Landschaften. „Erzählen Sie uns Ihre Geschichte rund um das Bild. Warum haben Sie gerade dieses Motiv gewählt? Was fasziniert Sie daran? Diese Geschichte stellen wir auf Facebook mit ein", sagt die Sprecherin des Kreislandvolkverbands.

Nur ein Foto pro Person

Weitere Infos finden Interessierte online unter kreislandvolkverband-oldenburg.de oder auf Facebook unter dem Hashtag #ichliebedasoldenburgerLand. Auf der Homepage führt auch ein Link zum Anmeldebogen. Wichtig zu wissen: Pro Person darf nur ein Foto eingereicht werden.