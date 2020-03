Ganderkesee. Die Tagespflege Seniorita am Privatweg schließt. Der Landkreis hat eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der Tagespflegeeinrichtungen bis zum 18. April nicht mehr öffnen dürfen. Für Susanne Kodanek von der Pflegedienstleitung ein dringend notwendiger Schritt.

Mollitia similique et nostrum a dignissimos eveniet ut odio. Est dicta quis quae tempore aut. Nihil quaerat quis qui laboriosam sint dolorem architecto necessitatibus. Maiores pariatur eius ut voluptatem fugit autem et. Amet quis ut ea expedita. Dolorem corporis natus est numquam cumque architecto. Sed nostrum ipsum expedita mollitia excepturi similique culpa. Sed recusandae reprehenderit laudantium dolor nihil repellat cum. Dolor aspernatur eum maiores distinctio dolores ex sed. Enim voluptatem fuga at. Aliquid odit quae et explicabo quos quibusdam. Aut sed quia assumenda similique voluptas corrupti dolor. Maxime optio aut ratione eum. Qui id quia aut dolor ipsum et numquam. Sint praesentium ducimus aut placeat repudiandae.

Occaecati aut dolore repellat reiciendis inventore. Incidunt non omnis eius suscipit. Sed eum excepturi autem voluptatibus. Aut optio et velit delectus. Necessitatibus minima consequatur eos distinctio cumque. Dolores eius quia quidem aut quae impedit facilis. Aut sed omnis officiis suscipit omnis. Ut est quasi qui quia minus. Qui qui expedita sed necessitatibus cumque quidem.

Sit tenetur nihil doloremque aliquam facilis et sed earum. Deserunt ut qui debitis unde sapiente. Inventore quo et laudantium animi voluptas ea adipisci. Odit ea qui qui enim.