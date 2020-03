Delmenhorst/Bremen. Bremen verschiebt die Sanierung der Bundesstraße 75 zwischen Grolland und der Grenze zu Delmenhorst auf August 2020. Im Anschluss wird die Brücke über die Varreler Bäke erneuert. Pendler können hoffen, dass vorher die Baustelle auf der Autobahn 1/Ochtumbrücke nördlich von Brinkum abgeräumt ist.

