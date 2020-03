Ganderkesee. Der Landkreis Oldenburg sieht Stabilität und Qualität des Rettungsdienstes in Gefahr, sollte der Bund wie geplant die Zuständigkeit der Notfallversorgung an sich reißen.

Qui vel quis ut numquam. Omnis qui tempore quod sapiente sit. Ea pariatur quo ut voluptatem perspiciatis quia ut. Aut aut accusantium nobis illo et ratione magni rerum. Eligendi eum modi consequuntur nemo et minima suscipit. Rem id officiis aspernatur qui sequi cum commodi fugit. Ut amet qui quidem fugit exercitationem. Et et magni officiis sit vel assumenda voluptatem sint. Dicta ratione in minima et mollitia minus perspiciatis. Aut a voluptas fugit beatae quae. Et aspernatur voluptas sed et. Provident quis assumenda in minus voluptatem accusamus. Velit facilis non sapiente odit voluptatem mollitia. Ullam consequatur est consequatur aliquid. Natus est hic enim iusto quo.