Bei einigen Schwertransporten auf der A 1 stellten die Beamten erhebliche Mängel fest. Symbolfoto: David Ebener

Ganderkesee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg in der Zeit von 19.45 bis 3.45 Uhr eine Schwerpunktkontrolle im Hinblick auf Großraum- und Schwertransporte auf der A 1 in Richtung Osnabrück durchgeführt.