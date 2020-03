Wildeshausen. Keine Überraschung, dass die Berufungskammer des Landgerichts Oldenburg den 59 Jahren alten Polen zu zwei Jahren und drei Monate Gefängnis verurteilte: Der Verteidiger verzichtete in seinem Antrag auf 27 Monate Haft für seinen Mandanten sogar auf jegliche Begründungen.

