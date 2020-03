Bis auf Weiteres kein Aufguss: Das Saunahuus schließt wegen der Corona-Krise vorerst seine Pforten. Archivfoto: Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. In Absprache mit Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken hat die Geschäftsleitung entschieden, neben dem Hallenbad auch das Saunahuus am Heideweg in Ganderkesee bis auf Weiteres zu schließen. Das teilt Bäderchef Henry Peukert mit.