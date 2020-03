Dötlingen. Eine vermisste 81-jährige Frau aus Dötlingen-Brettorf ist tot aufgefunden worden. Eine Suchaktion war in der Nacht zunächst abgebrochen worden.

