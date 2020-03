Wüsting. Das Jakkolo-Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe in Wüsting vom 20. bis 28. März ist abgesagt. Die Veranstalter unterstützen das Bemühen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu begrenzen. Ein neuer Termin wird gesucht.

Eine Rücksprache mit dem Landrat und dem Gesundheitsamt, und das war's: Die Veranstalter sagen das Jakkolo-Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe ab. Es war für den Zeitraum von Freitag, 20. März, bis Sonnabend, 28. März, mindestens 300 Teams und etliche Zuschauer in die Gaststätte Buchholz in Wüsting locken und das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe füllen. "Die Veranstaltung soll im Juni oder September nachgeholt werden, wenn sich die Lage zu Corona hoffentlich wieder entspannt hat", kündigt Mit-Veranstalter Horst Köster an.

Erlöse für Krebshilfe

Die Jakkolo-Turniere in Wüsting haben in den letzten Jahren das Spendenkonto der Krebshilfe mit mehr als 300.000 Euro aufgefüllt. Im Jahr 2019 waren über 10.000 Euro zusammengekommen. Spaß und Spannung an den Brettern und gute Unterhaltung am Finaltag kamen dazu.

Spender und Sponsoren

Für die der bereits eingegangenen Spendengelder erstellen die Veranstalter eine Zwischenabrechnung erstellt. Alle bis zum 31. März eingezahlten Spenden werden an die Deutsche Krebshilfe überwiesen. Die Spendenbescheinigungen werden dann direkt von der Deutschen Krebshilfe an die Spender verschickt. "Bis 30.März. könnten also noch Spenden zur Veranstaltung überwiesen werden", betont Köster. Die Sponsoren will er gesondert informieren.