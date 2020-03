Wildeshausen. Es gibt neuen Parkraum an der A1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen West.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gibt am Freitag, 13. März, neuen Parkraum an der A1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen West für den Verkehr frei. Darauf weist Ansgar Behrens, Fachbereichsleiter Planung, hin. Damit reagiert die Behörde auf ein "beträchtliches Defizit an Lkw-Parkständen" auf dem gesamten Autobahnabschnitt zwischen dem Ahlhorner Heide und dem Kreuz Bremen auf einer Länge von 58 Kilometern.

Vergrößert und mit modernen WC-Anlagen ausgestattet

Nach 14 Monaten Bauzeit ist jetzt zunächst einmal die nördliche Seite mit dem Namen "Engelmannsbäke Nord" fertig geworden. Die Parkfläche ist laut Behrens erheblich vergrößert und mit modernen WC-Anlagen ausgerüstet worden. Die südliche Seite soll im Sommer dieses Jahres folgen.

Die neuen Anlagen bieten jeweils Platz für 50 Lastwagen, 30 Personenwagen und zwei Busse. Außerdem gibt es einen Parkstreifen für Groß- und Schwertransporte. Zuvor gab es lediglich Abstellflächen für acht Lastzüge und 25 Autos. Auf der südlichen Anlage stehen bislang Plätze für sechs Lastwagen und 19 Personenwagen zur Verfügung.

Baukosten: 4,2 Millionen Euro

Die moderne WC-Anlage verfügt Behrens zufolge "über eine Selbstreinigung der wesentlichen Sanitärausstattung und sorgt so für einen hohen Hygiene-Standard". Die Baukosten für die Rastanlage auf der Nordseite belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro. Kostenträger ist der Bund.

Hoher Fehlbedarf prognostiziert

Nach den Zahlen, die mit dem Bundesverkehrsministerium aus dem "Konzept Lkw-Parken an Autobahnen in Niedersachsen" abgestimmt sind, gibt es nach Angaben des Fachbereichsleiters der Verkehrsbehörde in diesem Abschnitt der A1 eine Kapazität von 370 Lkw-Stellplätzen - 158 auf Rastanlagen des Bundes und 212 auf privaten Autohöfen. Es fehlen 248 Parkflächen, heißt es in der Bedarfsplanung (Stand 2008). Sollte kein zusätzlicher Parkraum geschaffen werden, so hieß es damals, würde laut Prognose für 2025 der Fehlbedarf auf 329 Parkplätze für Lastwagen ansteigen.

Das sind die Pläne

Um diesem Defizit zu begegnen, sind der Behörde zufolge diese Rastanlagen mit WC-Gebäuden entweder schon fertiggestellt worden oder in Planung:

- Delmetal Nord zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen Nord und Groß Ippener ist mit Parkflächen für 50 Parkflächen für Lastwagen seit April vergangenen Jahres in Betrieb (vorher null).

- Delmetal Süd zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen Nord und Groß Ippener ist mit ebenfalls 50 Stellplätzen für Laster im Dezember 2019 in Betrieb gegangen (vorher sechs).

- Engelmannsbäke Nord zwischen Wildeshausen West und Ahlhorner Heide wird am Freitag, 13. März, freigegeben (50 Plätze für Laster, vorher acht).

- Für Engelmannsbäke Süd zwischen Wildeshausen West und Ahlhorner Heide ist die Fertigstellung im Sommer dieses Jahres geplant (50 Plätze für Laster, vorher sechs).

- Mit dem Umbau eines weiteren, bislang namenlosen Parkplatzes zwischen Groß Ippener und Autobahndreieick Stuhr soll Mitte dieses Jahres begonnen werden. Bisher gibt es dort fünf Flächen für Lastwagen, später sollen es 51 sein.

- Im Genehmigungsverfahren befinden sich die Erweiterungen auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen Süd (Stand jetzt: 30 Parkplätze, künftig: 47) und Nord (Stand jetzt: 30: künftig 54).