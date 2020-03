Wildeshausen. Erst gedrängelt, dann auch noch rechts überholt: Das Amtsgericht Wildeshausen hat einen 57-jährigen Delmenhorster wegen versuchter Nötigung und einer fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 70 Euro verurteilt, den Entzug und die schon vor dem Prozess erfolgte Einziehung seines Führerscheins bestätigt sowie eine Sperre bis zur Neubeantragung des Führerscheins von noch sechs Monaten verfügt.

