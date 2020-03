Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Gänseblümchen gegen Husten und bei Verstopfung Giersch. Und auch gegen Frühjahrsmüdigkeit ist ein Kraut gewachsen: Ein leckeres Süppchen mit Bärlauch – und schon kommt der Körper wieder in Schwung. Bei vielen ist in Vergessenheit geraten, wozu die Pflanzen und Kräuter vor unserer Haustür tatsächlich alles gut sind. Zeit, sie im heutigen Teil unserer Gartenserie wieder aus dem Schattendasein zu holen.

