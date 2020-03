Ganderkesee . In Ganderkesee finden auch in diesem Jahr wieder die Schnitger-Tage statt. Zum Programm gehören sieben Konzerte.

Passionsmusik, Jazz auf der Orgel, verschiedene Chöre und österlicher Festjubel - das bieten die Schnitger-Tage in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius in diesem Jahr. Kreiskantor Thorsten Ahlrichs hat ein Programm mit sieben Veranstaltungen erstellt, das sich um das Osterfest herum gruppiert und vom 3. bis zum 19. April "viele verschiedene Möglichkeiten der Begegnung mit der Orgel bereit hält", wie er sagt.

Zuerst 30-Minuten-Konzert

Los geht es am Freitag, 3. April, um 16 Uhr mit dem monatlichen 30-Minuten-Konzert. An der Schnitger-Orgel wird dann Elisabeth Hubmann aus Amsterdam erwartet. Die Musikerin stammt aus Tirol, hat Musikwissenschaft sowie Altertumswissenschaften studiert und befindet sich zurzeit im Orgelmasterstudium am Conservatorium van Amsterdam. In Ganderkesee spielt sie Werke von den beiden Lübecker St.-Marien-Organisten Franz Tunder und Dietrich Buxtehude sowie vom süddeutschen Orgelmeister Georg Muffat. Der Eintritt ist frei.

Orgelführung und Kurzkonzert

Für Samstag, 4. April, lädt Ahlrichs zur Orgelführung und zum Kurzkonzert ein. Geführt wird ab 11 Uhr, musiziert ab 12 Uhr.

Passionskonzert mit neuem Kammerchor

Ein großes Passionskonzert gestaltet der neue Kammerchor " Arte Vokale" zusammen mit dem Orchester "Arte sonante“ aus Bremen am Tag darauf, am Sonntag, 5. April, ab 18 Uhr. Zu Beginn des Konzertes steht der Kantatenzyklus "Membra Jesu nostri" von Dietrich Buxtehude auf dem Programm. In den sieben Kantaten werden die Körperteile Jesu am Kreuz einzeln in den Blick genommen. Außerdem sind Werke von Antonio Vivaldi ("Stabat mater") und Johann Sebastian Bach ("Jesu, meine Freude") zu hören. Die Solisten des Abends werden Agnes Fabian-Steitz und Stephanie Henke (beide Sopran), Benjamin Boresch (Altus), Henning Kaiser (Tenor) und Max Börner (Bass) sein. Karten zwischen zehn und 20 Euro gibt es im Kirchenbüro, Ring 14, und beim Kornkraft-Bioladen, Bergdorfer Straße 1, in Ganderkesee sowie an der Abendkasse.

Österlicher Jubel nach stiller Karwoche

"In österlichem Jubel", so der Kreiskantor, erklingt dann nach der stillen Karwoche am Ostersonntag, 12. April, um 18 Uhr ein Festkonzert für zwei barocke Trompeten, Sopran und Schnitger-Orgel. Das Ensemble "Sua Dolce Maestà" aus Bremen musiziert zusammen mit der Sopranistin Erika Tandiono und Thorsten Ahlrichs Werke von Arnold Matthias Brunckhorst, Johann Krieger, Heinrich Scheidemann, Johann Sebastian Bach und anderen. Karten zu diesem Konzert gibt es an der Abendkasse für acht und zehn Euro.

Chris Jarrett gibt Improvisationskonzert

Ein fester Bestandteil der Schnitger-Tage ist Ahlrichs zufolge immer ein spezielles Konzert, "das das Repertoire der Alten Musik überschreitet und die Orgel in neuem Licht erscheinen lässt". Dieses Mal ist der Amerikaner Chris Jarrett am Freitag, 17. April, ab 21 Uhr für ein besonderes "improvisiertes-komponiertes Konzert" zu Gast. "In seinen Stücken lässt er Jazz, Klassik, Avantgarde und Weltmusik auf atemberaubende Art und Weise verschmelzen. Dafür wird er von Musikjournalisten auch schon mal als ,Rebell' gegen das Pianoestablishment bezeichnet", heißt es in einer Ankündigung. Karten gibt es an der Abendkasse für acht und zehn Euro. Einen Tag später ist ab 11 Uhr erneut eine Orgelführung plus Kurzkonzert vorgesehen.

Abschluss mit "Collegium Vocale"

Am Sonntag, 19. April, finden die Schnitger-Tage ihren Abschluss. Das "Collegium Vocale" Jever unter der Leitung von Simon Kasper und mit Begleitung von Torsten Johann (Orgel) und Christoph Harer (Violoncello) stellt ab 18 Uhr sein Programm „Lobet den Herren“ mit Werken von Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Georg Philip Telemann, Samuel Scheidt und Johann Pachelbel vor. Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei.