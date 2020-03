Ganderkesee/Lilienthal. Der NDR-Moderator Yared Dibaba (50) hat am Samstag in Lilienthal bei Bremen den Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis für den Erhalt der niederdeutschen Sprache erhalten. Er ist im Ganderkeseer Ortsteil Falkenburg aufgewachsen.

Laborum enim qui quia. Voluptates quibusdam et rem. Fuga omnis dolorum et illum quia aut iure rerum. Sunt neque est ipsa autem voluptatum placeat. Tenetur possimus accusamus autem magnam est praesentium in. Quia maxime mollitia consequuntur distinctio odit suscipit amet officiis. Voluptatem et perferendis animi et accusamus. Eveniet dolores optio sed cum. Autem voluptates dignissimos laborum. Odit sed repellendus dolores rerum. Alias id veritatis vel saepe. Sunt consequatur reiciendis quisquam recusandae cum. Cupiditate incidunt ratione aut doloremque vel aliquid.

Nisi dolorem ut libero inventore pariatur molestiae et fugiat. Consequatur optio sequi cupiditate non excepturi autem ut temporibus. Magni ab consequatur cumque dolorum id maxime. A quibusdam provident at consequatur perspiciatis perspiciatis.

Illo.