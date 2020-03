Ganderkesee. Zwei Frauen sind bei einem Unfall in Ganderkesee verletzt worden. Die Verursacherin hatte ein Abbiegemanöver ihrer Vorgängerin übersehen.

