Weltgebetstag hat in Ganderkesee seinen festen Platz CC-Editor öffnen

Die katholische, die evangelische und die aramäische Gemeinde in Ganderkesee richten in diesem Jahr erneut den Weltgebetstag aus. Foto: Niklas Golitschek

Ganderkesee. Der Weltgebetstag in diesem Jahr steht im Zeichen des Gastgeberlandes Simbabwe. In Ganderkesee haben sich katholische, evangelische und aramäische Kirchengemeinde ein besonderes Programm für den ökumenischen Gottesdienst am Freitag ausgedacht.