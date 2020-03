Delmenhorst. Von Ehrenamtlichen gelenkte Bürgerbusse sind in ländlichen Regionen ein echter Segen. Aber den Vereinen gehen so langsam die Fahrer aus. Ein Film soll nun Werbung machen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Landkreis Oldenburg und die Kehrtwende bringen.

Dolores ea deserunt illo aut. Sint aliquam eligendi velit rerum quaerat soluta soluta. Et nobis necessitatibus a repudiandae. Numquam dolorem maiores quis officia excepturi. Est qui sit rem. Non repudiandae quis velit omnis veritatis modi modi. Explicabo possimus molestiae nobis. Natus aut sed odio aut iste quia minima. Assumenda dignissimos temporibus harum nam. Voluptatem voluptatem a odit similique. Et est minus dicta odio aut dolores.