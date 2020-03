Ganderkesee. Um Arthroseschmerzen bei Knie- und Hüftverschleiß geht es in einem Vortrag von Dr. Dick von der Klinik Stenum bei der regioVHS in Ganderkesee.

Dr. Wilfried Dick, Leiter der Abteilung für Endoprothetik und Koordinator des zertifizierten Endoprothetikzentrums in der Orthopädie-Klinik in Stenum, hält am Mittwoch, 11. März, einen Vortrag zum Thema Arthroseschmerzen bei Knie- und Hüftverschleiß. Das Motto der Vortragsveranstaltung lautet „Besser leben mit dem neuen Gelenk“. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Die Endoprothetik von Hüft-, Knie- und Schultergelenk gehört zu den Spezialgebieten von Dr. Wilfried Dick. In seinem Vortrag stellt er die Chancen des künstlichen Ersatzes von Hüft- und Kniegelenken dar. Dabei geht er auf wichtige Fragen zur Technik, Haltbarkeit und sportlichen Belastbarkeit einer Gelenkprothese ein. Begleitet wird er von einer Physiotherapeutin des Klinikums. Sie gibt Einblicke in die Zeit nach der Operation. Beide Referenten stehen nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Stenum Ortho GmbH, Fachklinik für Orthopädie, statt.

Eine vorherige Anmeldung bei der regioVHS unter (04222) 44444 oder im Internet unter www.regiovhs.de ist unbedingt erforderlich. Der Vortrag im Alten Rathaus ist kostenfrei.