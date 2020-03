Wildeshausen. Das angebliche Opfer hatte die Tat vor Gericht bestritten, der Angeklagte sowieso, eine Zeugin und ein Zeuge wollten ebenfalls keine Schläge oder Tritte des 30-Jährigen gegen seine Partnerin gesehen haben – dennoch verurteilte jetzt das Amtsgericht Wildeshausen den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

