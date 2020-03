Zum ersten Mal führt Ausbildungsleiter Helge Ziems-Gillerke beim Zwaig-Termin Schüler aus Ganderkesee und Bookholzberg durch die Werkstätten des Familienunternehmens. Foto: Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee/Lemwerder. Mit Fachkräftemangel hat Abeking und Rasmussen keine Probleme. „Wir tun auch viel dafür, dass das so ist“, sagt Helge Ziems-Gillerke, Ausbildungsleiter bei der zweitgrößten Werft in Lemwerder. Kooperationen mit mehreren Schulen, 45 Praktikumsplätze und ein bewusst familiäres Betriebsklima seien nur einige Gründe, weshalb beim Hersteller von Luxusyachten, Marine- und Spezialbooten immer noch mehr Bewerbungen eingingen als Ausbildungsplätze vorhanden seien. „Umso mehr freue ich mich, dass heute zum ersten Mal auch Schüler der Oberschulen Bookholzberg und Ganderkesee zu Besuch sind“, so Ziems-Gillerke.