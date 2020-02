Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg hat am Donnerstag den Schwerlastverkehr auf der A1 kontrolliert. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen. Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg hat am Donnerstag wiederholt den Schwerlastverkehr auf der A1 an der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Nord in Richtung Bremen in den Fokus genommen.