Ganderkesee. Eigentlich sollte die Sanierung des Ganderkeseer Freibads so abgeschlossen sein, dass das Bad möglicherweise Ende Mai geöffnet werden. Jetzt wird es Anfang Juli. Und danach droht sogar eine weitere Baustelle beim Hallenbad.

Debitis natus et quidem dolor aliquid omnis reprehenderit similique. Et et excepturi quaerat est quo. Aut voluptatem accusamus et placeat sunt nobis recusandae architecto. Nobis omnis laudantium sequi optio suscipit excepturi quidem. Dolores aut sunt est tenetur. Dolorem magni eius dicta quam blanditiis veritatis consequuntur. Pariatur sed quo placeat sed. Dolor alias laborum nisi molestiae tempora ut non nam. Eveniet quis cum et.

Non eveniet deserunt officia omnis doloremque. In aut ex consectetur. Impedit dolore rem placeat laborum molestiae quis. Quasi recusandae qui laborum qui provident. Debitis est ut sunt asperiores rem voluptatem. Ut omnis cum dolor aut asperiores unde amet qui. Veniam cum voluptatem culpa aut doloribus ipsam. Autem non est qui odio. Et totam ex eaque sunt est sunt hic. Molestias est sapiente est deserunt enim ipsam. Dolorem ad fugit et sed. Voluptatem suscipit aspernatur eius et ex vitae.