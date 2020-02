Prinzhöfte. Auf dem Bund-Hof Wendbüdel in Prinzhöfte in der Samtgemeinde Harpstedt wird am Sonntag,8. März, ein Seminar zum Obstbaumschnitt angeboten.

Mit „Obstbäume selber veredeln und schneiden“ ist ein Workshop überschrieben, der am Sonntag, 8. März, auf dem Bund-Hof Wendbüdel am Grenzweg 8 in Prinzhöfte angeboten wird. Das Praxisseminar dauert von 10 bis 14.30 Uhr.

"Verbesserung des Ertrags"

In dem Kurs werden die Grundlagen für die Pflege und das Veredeln leicht verständlich vermittelt, heißt es in einer Ankündigung. Um am praktischen Beispiel den richtigen Obstbaumschnitt zu erlernen, stehen zahlreiche alte und junge Apfel- und Birnbäume zur Verfügung. Angeleitet von Dr. Wulf Carius und Henning Greve soll auf einfache Weise das Beschneiden von Obstbäume erlernt werden. „Dabei ist das Ziel, die Bäume zu verjüngen, was den Ertrag verbessert. Vor allem aber nimmt mit einem richtigen Schnitt die Geschmacksqualität der Früchte deutlich zu“, informiert Carius.

Bäumchen zum Mitnehmen

Nach einer kurzen Mittagspause findet auf der Diele des Hofes das Veredeln von Apfel- und Birnbäumen statt. Kleine Bäumchen werden zur Verfügung gestellt, auf die dann die gewünschten Obstsorten veredelt werden. Jeder kann seinen eigenen Apfel- oder Birnbaum veredeln und mit nach Hause nehmen. Die Kursgebühr von 15 Euro beinhaltet zwei selbst veredelte Bäumchen. Alle Materialien zum Veredeln werden bereitgestellt.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte sollten sich umgehend unter der Telefonnummer (0172) 4155277 anmelden.