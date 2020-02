Polizei zieht berauschten Mann in Großenkneten aus dem Verkehr CC-Editor öffnen

Sein qualmender Wagen machte die Polizei auf den Mann aufmerksam. Symbolfoto: dpa

Großenkneten. Starker Qualm aus der Motorhaube machte Polizeibeamte auf einen Wagen auf der Ammerländer Straße in Großenkneten am Sonntag aufmerksam. Sie überprüften den Wagen und den Fahrer. Dabei entpuppte sich der Mann am Steuer als stark berauscht.