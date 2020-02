Hude. Eine Silberne Ehrenurkunde der Handwerkskammer für das 25. Firmenjubiläum seiner Huder Firma VM CNC-Zerspanungstechnik hat am Donnerstag Inhaber Volker Maaß überreicht bekommen.

