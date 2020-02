Hoykenkamp. Nach der Sanierung der Fockestraße müssen sich die Bewohner der Ortschaft gleich auf eine neue Baumaßnahme einstellen: Die Schierbroker Straße wird erneuert. Unklar ist noch, wann es so weit ist.

