Frau bei Unfall in Kirchhatten lebensgefährlich verletzt CC-Editor öffnen

Nach dem Zusammenprall zweier Autos an der Hatter Landstraße sind die Wagen schwer beschädigt auseinander geschleudert. Foto: NWM-TV

Hatten. Bei einem heftigen Unfall auf einer Landstraße in Hatten sind am Freitagvormittag zwei Personen verletzt worden. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.