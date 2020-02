Landkreis Oldenburg. Vom 1. März bis zum 30. September ist es außerhalb des Waldes verboten, Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden, bis auf den Wurzelstock zurückzuschneiden und zu beseitigen. Darauf weist Wolfgang Ehrecke, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg, hin.

