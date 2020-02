Nach einem versuchten Raubüberfall in Ganderkesee sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolfoto: Jörn Martens

Hohenböken. Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raubüberfall, der sich bereits am Freitag vergangener Woche an der Dorfstraße in Hohenböken in der Gemeinde Ganderkesee zugetragen hat.