Faschingsfestzelt in Ganderkesee in Flammen - Brandstiftung? CC-Editor öffnen

Ein Teil des Faschings-Festzelts stand in der Nacht zum Mittwoch in Flammen. Foto: Ulf Thiemann

Ganderkesee. Schock für die Ganderkeseer Narren am frühen Mittwochmorgen. Das große Festzelt an der Raiffeisenstraße, in dem am Samstag und Montag tausende Faschingsfreunde feiern wollen, stand zum Teil in Flammen.